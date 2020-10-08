Задействованы все силы: как проходит операция в зоне ЧС под Рязанью

7 октября начались взрывы на территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области. По предварительным данным, склады боеприпасов могли загореться от подожжённой травы.

В хранилищах находилось 75 тысяч тонн артиллерийского вооружения. Изначально разлёт осколков от разорвавшихся боеприпасов достигал почти 20 километров. Для борьбы с огнём были задействованы комплексы пожаротушения «Уран-14», БЛА «Орлан-10», инженерные машины разграждения ИМР-2, пожарные танки, а также специальные бронированные пожарные автомобили.

В тушении возгорания около посёлка Желтухинский участвуют десятки единиц военной и специальной техники, четыре самолёта Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2, и три вертолёта Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5. Мониторинг ситуации осуществляют 17 беспилотников различных типов.

Минобороны направило на место ЧС отряды разминирования, которые составили около 120 специалистов инженерных подразделений Западного военного округа.

Из населённых пунктов в радиусе пяти километров от места инцидента эвакуированы более 2,3 тысячи человек. Для них организованы пункты временного размещения на базе больниц и учебных заведений.

О том, как проходит операция по ликвидации последствий ЧС, — в фотогалерее NEWS.ru.