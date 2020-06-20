20 июня уровень погодной опасности в Москве вырос до «оранжевого». В результате обрушившихся на город ливней были затоплены дороги, тротуары и подземные переходы. Движение автотранспорта на некоторых магистралях было парализовано. Так, сильнейшие дожди прошли на западе и юге столицы, парализовав движение по Варшавскому шоссе в обоих направлениях. Кроме того, подтопления были зафиксированы на улице Подольских Курсантов в районе дома № 26, в Булатниковском проезде возле железнодорожной станции «Бирюлёво-товарная» и в Востряковском проезде.
Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что около 70% месячной нормы осадков пролилось за несколько часов. По его словам, листья и ветки, упавшие с деревьев из-за сильного дождя и ветра и забившие ливневую канализацию, стали причиной подтопления некоторых районов. Во время грозы сильный ветер повалил в Москве 42 дерева. Наибольшее число таких случаев зафиксировано в Восточном и Северо-Западном административных округах. Самые яркие кадры затопленных районов — в галерее NEWS.ru.
Валерий Мельников/РИА Новости
Валерий Мельников/РИА Новости
Валерий Мельников/РИА Новости
ЦОДД/twitter.com
ЦОДД/twitter.com
ЦОДД/twitter.com
ЦОДД/twitter.com
Альф/twitter.com
Альф/twitter.com
Альф/twitter.com
Генси/twitter.com
Генси/twitter.com
Генси/twitter.com
franky__j /instagram.com
franky__j /instagram.com
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