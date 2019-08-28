https://static.news.ru/photo/bf6e9b5c-c998-11e9-96ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Прокуратура утвердила обвинительное заключении в отношении ВИЧ-инфицированной жительницы Ленинградской области, сдавшей донорскую кровь. Женщине грозит до одного года лишения свободы.

В марте 40-летняя женщина была предупреждена врачами о своём диагнозе. Несмотря на это, она пошла в центр крови и стала донором, говорится в сообщении на сайте прокуратуры по Ленинградской области.

В данное время утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по части 1 статьи 122 УК РФ (заражение ВИЧ-инфекцией).

Ранее News.ru писал, что количество пациентов с впервые установленным диагнозом ВИЧ-инфекции в России за 10 лет увеличилось почти в 1,5 раза. В 2018 году диагноз был поставлен 85 995 россиянам, при этом десятью годами ранее эта цифра была почти в 1,5 раза ниже — 58 591.