В Волгоградской области произошел пожар на рынке В городе Волжский загорелся рынок, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет

Фото: 34.mchs.gov.ru

Пожар в городском округе города Волжского

В городе Волжский в Волгоградской области загорелся рыночный комплекс «Людмила», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области. Отмечается, что спасатели проводят эвакуацию людей. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

В 17.05 ч. в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Волгоградской области поступило сообщение о пожаре в городском округе города Волжского. На улице 40 лет Победы горит кровля павильона на площади 100 кв. м. На месте работают пожарные расчёты 5-го и 1-го пожарно-спасательных отрядов ФПС ГПС ГУ МЧС России по Волгоградской области. По предварительной информации погибших и пострадавших нет. Информация уточняется, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что площадь возгорания составила 7 тыс. квадратных метров. К тушению пожара было привлечено 49 человек, 16 единиц техники, в том числе 36 человек и 11 единиц техники от МЧС России.

В ведомстве также отметили, что на данный момент угроза распространения пожара за территорию рынка отсутствует.

Ранее сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края загорелся склад с лакокрасочными материалами. По данным регионального ГУ МЧС, в здании обрушилась кровля. Пожару был присвоен повышенный номер сложности.