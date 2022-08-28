На рынке «Людмила» в Волжском Волгоградской области начался пожар площадью около 700 кв.м., сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области. Прибывшие на место спасатели проводят эвакуацию людей.
На улице 40 лет ВЛКСМ горит кровля павильона на площади 100 квадратных метров. На месте пожарные расчёты 5 и 1 отрядов ФПС, — говорится в сообщении.
На кадрах, снятыми очевидцами, видно, что в небо поднимается черный столб дыма. Что стало причиной возгорания неизвестно. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Пожару присвоен пятый класс сложности.
Очевидцы сообщают, что сначала услышали сильный взрыв, а потом уже увидели дым, валивший клубами. Также местные утверждают, что пожар начался, когда работники перекрывали крышу.
Что-то там пошло не так, началось возгорание, работник пытался сам потушить, но огонь раздуваемый ветром за секунды становился больше... Работник убежал, — рассказала свидетельница происшествия.
Ранее в Донецке загорелся торговый центр «Галактика», когда там находились десятки сотрудников и покупателей. Инцидент произошел из-за обстрелов Вооруженными силами Украины. Здание сгорело полностью.