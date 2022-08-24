МЧС ДНР сообщило о локализации пожара в ТЦ «Галактика» в Донецке

Фото: МЧС ДНР

МЧС ДНР сообщает, что пожар в ТЦ «Галактика» по ул. Шутова в Кировском районе Донецка локализован. Накануне здание торгового центра загорелось из-за обстрелов ВСУ.

Неонацисты ударили по объекту в тот момент, когда там были десятки покупателей и сотрудников. Пожару был присвоен повышенный номер, изначально прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали горение торгового зала и двух стеллажей с лакокрасочными изделиями на территории летней торговой площадки. Площадь пожара составляла 5 тыс. кв. м. После огонь охватил всё здание центра.

По словам местных жителей, это был последний гипермаркет в Донецке, где можно было купить стройматериалы, инструменты и вещи, необходимые в хозяйстве. В 22:45 пожар в сгоревшем торговм центре был окончательно ликвидирован.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что после обстрела украинскими силовиками торгового центра «Галактика» в Кировском районе Донецка начался сильный пожар. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате оказались повреждены фасад и кровля ТЦ.