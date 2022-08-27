Склад с лакокрасочными материалами загорелся в Комсомольске-на-Амуре

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Склад с лакокрасочными материалами загорелся в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. В здании обрушилась кровля, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

На месте работают специалисты пожарной службы и спасатели, площадь пожара составляет около 2 тысяч кв. м. Сообщение о возгорании здания на Урожайной, 3 поступило в 11:27 по местному времени. Пожару был присвоен повышенный номер.

По прибытии пожарных на место было установлено, что горит двухэтажный ангар, из которого идет густой черный дым, было видно открытое пламя. На складе находились электрокабели, лакокрасочные материалы. В момент возникновения пожара в помещении находились 22 человека, которые быстро вышли на улицу. В тушении пожара принимают участие 25 человек и семь единиц техники.

Ранее в деревне Орлово Московской области загорелся конноспортивный комплекс «Левадия». Никто не пострадал, всех лошадей вывели до прибытия пожарных.