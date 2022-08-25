В Подмосковье загорелся конноспортивный комплекс «Левадия»

Фото: horseclubs.ru

В деревне Орлово Московской области загорелся конноспортивный комплекс «Левадия», сообщили NEWS.ru в подмосковном главке МЧС РФ. Площадь пожара составляет около 900 квадратных метров. В ведомстве отметили, что никто не пострадал, всех лошадей вывели до прибытия пожарных.

Вызов поступил на адрес: деревня Олово, дом 2. По прибытии обнаружилось возгорание на площади 600 кв. м, позже огонь перекинулся на летнюю веранду площадью 300 кв. м. На месте работают 19 единиц техники и 62 человека личного состава. Пострадавших нет, 15 лошадей вывели до прибытия спасателей. Локализации не объявлена, работа по устранению возгорания продолжается, — заявили в МЧС.

Накануне на севере Москвы загорелось трехэтажное складское здание. Первоначально площадь пожара составляла 150 квадратных метров, а затем она увеличилась в 10 раз, до 1,5 тысячи квадратных метров. Один человек погиб, еще трое пострадали. Столичная прокуратура начала проверку по факту происшествия.