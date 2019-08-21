Очевидцы сняли на видео момент крушения в Греции вертолёта Agusta A-109, на борту которого находились граждане РФ.
Инцидент произошёл возле острова Порос в Сароническом заливе 20 августа. На борту вертолёта находились двое пассажиров и пилот. Во время полёта машина зацепила линии электропередачи, загорелась и упала.
Все находившиеся на борту погибли. Вертолёт рухнул в 50 метрах от берега. Спасатели смогли извлечь тела из-под обломков только спустя несколько часов.
Ранее News.ru писал о том, что одним из погибших в катастрофе вертолёта в Греции был основатель Музея русской иконы меценат Михаил Абрамов.