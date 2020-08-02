В парке Горького назвали драку бойцов ВДВ и ОМОН «небольшим конфликтом»

Директор московского парка Горького Павел Трехлеб прокомментировал информацию о драке на территории учреждения. По его словам, произошёл небольшой конфликт между одним из посетителей и сотрудником ОМОНа.
Он рассказал, что День воздушно-десантных войск проходит в парке спокойно,
Никакой массовой драки в парке [не было] абсолютно. Был небольшой конфликт между посетителем и сотрудником ОМОНа, полиция вмешалась, — подчеркнул он.
Трехлеб отметил, что самого активного участника конфликта увели в сторону. Другие бойцы ВДВ хотели присоединиться, но после разъяснительной беседы конфликт был исчерпан. Всех задержанных отпустили.
В результате ЧП никто не пострадал.
Как передавал NEWS.ru, очевидец конфликта в парке Горького уверяет, что перед дракой правоохранители пытались задержать одного из десантников, который был в состоянии алкогольного опьянения. За него заступились его товарищи. По данным СМИ, в инциденте участвовали срочники Росгвардии и сотрудники ОМОНа.
«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что в результате случившегося пострадал росгвардеец. В результате силовики задержали четверых десантников.
2 августа в России традиционно отмечается День воздушно-десантных войск.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен