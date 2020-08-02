В парке Горького назвали драку бойцов ВДВ и ОМОН «небольшим конфликтом»

https://static.news.ru/photo/5f9358de-d4e2-11ea-8fb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор московского парка Горького Павел Трехлеб прокомментировал информацию о драке на территории учреждения. По его словам, произошёл небольшой конфликт между одним из посетителей и сотрудником ОМОНа.

Он рассказал, что День воздушно-десантных войск проходит в парке спокойно, передаёт ТАСС.

Никакой массовой драки в парке [не было] абсолютно. Был небольшой конфликт между посетителем и сотрудником ОМОНа, полиция вмешалась, — подчеркнул он.

Трехлеб отметил, что самого активного участника конфликта увели в сторону. Другие бойцы ВДВ хотели присоединиться, но после разъяснительной беседы конфликт был исчерпан. Всех задержанных отпустили.

В результате ЧП никто не пострадал.

Как передавал NEWS.ru, очевидец конфликта в парке Горького уверяет, что перед дракой правоохранители пытались задержать одного из десантников, который был в состоянии алкогольного опьянения. За него заступились его товарищи. По данным СМИ, в инциденте участвовали срочники Росгвардии и сотрудники ОМОНа.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что в результате случившегося пострадал росгвардеец. В результате силовики задержали четверых десантников.

2 августа в России традиционно отмечается День воздушно-десантных войск.