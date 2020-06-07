Устроивший стрельбу в Москве мужчина был пьян

https://static.news.ru/photo/fa82c2e6-3814-11ea-a246-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kalashnikov Media/via Globallookpress.com

Мужчина начал стрелять из охотничьего ружья на юго-западе Москвы. Предполагаемый преступник был пьян.

По данным Telegram-канал «112», он являлся старшим по дому и вёл огонь из окна своей квартиры. В результате инцидента пострадали два человека: мужчина получил пулю в ногу, девушка — в руку. Их увезли на скорой. Однако в ГУ МВД по столице журналистам РИА Новости заявили , что пострадал только один человек. Информацию о втором пострадавшем там опровергли.

Источник ТАСС сообщил , что один из раненых — прохожий. Информатор «Интерфакса» отметил , что движение возле места ЧП перекрыто.

Как писал NEWS.ru, стрельба произошла у дома 5 по улице Строителей.