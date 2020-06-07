ЧП

Устроивший стрельбу в Москве мужчина был пьян

23:20, 07 июня 2020 13
Фото: Kalashnikov Media/via Globallookpress.com

Мужчина начал стрелять из охотничьего ружья на юго-западе Москвы. Предполагаемый преступник был пьян.

По данным Telegram-канал «112», он являлся старшим по дому и вёл огонь из окна своей квартиры. В результате инцидента пострадали два человека: мужчина получил пулю в ногу, девушка — в руку. Их увезли на скорой. Однако в ГУ МВД по столице журналистам РИА Новости заявили, что пострадал только один человек. Информацию о втором пострадавшем там опровергли.

Источник ТАСС сообщил, что один из раненых — прохожий. Информатор «Интерфакса» отметил, что движение возле места ЧП перекрыто.

Как писал NEWS.ru, стрельба произошла у дома 5 по улице Строителей.

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