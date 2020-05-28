Троих безработных мужчин госпитализировали с ранениями в Новой Москве

https://static.news.ru/photo/ccc618ec-a0b2-11ea-9be6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории посёлка Мосрентген в Новой Москве между несколькими гражданами произошёл конфликт, в результате которого троих участников инцидента госпитализировали с ножевыми ранениями. Об этом 28 мая журналистам сообщили представители пресс-службы столичной полиции.

Отмечается, что конфликт с поножовщиной случился в деревне Дудкино. Все трое госпитализированных с ранениями гражданина безработные.

По факту произошедшего правоохранительные органы возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия), — приводит ТАСС сообщение от пресс-службы полиции.

Как ранее писал NEWS.ru, в СК РФ сообщили об инциденте в Тамбовской области. Неизвестный мужчина проник в дом к 101-летнему ветерану и зарубил его топором.