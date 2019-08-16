Фото: Сергей Булкин/News.ru

ДТП произошло в городе Пушкине, входящем в состав Петербурга. Пострадали три человека. В том числе два сотрудника ехавшей на вызов скорой помощи.

Автомобиль Honda, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество и совершил столкновение с двигавшейся по главной дороге с включёнными маяками машиной скорой помощи, — цитирует РИА Новости сообщение УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате аварии пострадал водитель легковушки, а также врач и фельдшер скорой помощи. Медики в состоянии средней тяжести госпитализированы.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Как писал News.ru, ранее три человека погибли в аварии на трассе Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк в Кузбассе. Там столкнулись три легковых автомобиля.

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