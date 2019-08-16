https://static.news.ru/photo/88681764-c060-11e9-aaca-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
ДТП произошло в городе Пушкине, входящем в состав Петербурга. Пострадали три человека. В том числе два сотрудника ехавшей на вызов скорой помощи.
Автомобиль Honda, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество и совершил столкновение с двигавшейся по главной дороге с включёнными маяками машиной скорой помощи, — цитирует РИА Новости сообщение УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
В результате аварии пострадал водитель легковушки, а также врач и фельдшер скорой помощи. Медики в состоянии средней тяжести госпитализированы.
Обстоятельства инцидента выясняются.
Как писал News.ru, ранее три человека погибли в аварии на трассе Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк в Кузбассе. Там столкнулись три легковых автомобиля.