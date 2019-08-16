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Правоохранительные органы начали проверку в связи с травмированием ребёнка на аттракционе «Паровозик» в Саратове. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Инцидент произошёл вечером 16 августа на бульваре Героев Отечества в Кировском районе Саратова, где родители отдыхали с двумя детьми трёх и пяти лет, говорится на сайте ведомства. Супруги посадили сыновей...