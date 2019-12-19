https://static.news.ru/photo/46cc2708-227d-11ea-b853-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Очевидцы сообщают о возобновлении стрельбы на площади Воровского в Москве. По предварительной информации, стреляют в соседнем от ФСБ здании.

Преступник использует автомат, сообщил источник NEWS.ru.

По его данным, представители правоохранительных органов обнаружили у ликвидированного нападавшего рюкзак и гранату. В настоящий момент на месте работают сапёры.

Как писал NEWS.ru, согласно предварительной информации, в результате стрельбы у здания ФСБ погибли от одного до трёх силовиков. В столице введи план «Сирена». В СМИ сообщили, что всего нападавших было двое, один из стрелков вёл прицельный огонь.На объектах ФСБ ввели план «Крепость».