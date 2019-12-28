https://static.news.ru/photo/98aa94ea-2b08-11ea-9e4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Неизвестный открыл стрельбу в центре немецкой столицы. По предварительной информации, инцидент произошёл в одном из магазинов.

Правоохранительные органы считают, что нападавший пытался ограбить торговую точку, сообщается в Twitter городской полиции. Сейчас силовики работают в районе Фридрихштрассе, где прозвучали выстрелы.

Zur Zeit findet ein Einsatz im Bereich der #Friedrichstraße statt. Dort soll ersten Erkenntnissen zufolge ein unbekannter Verdächtiger in einem Geschäft mehrere Schüsse abgegeben haben. Weitere Informationen folgen hier.

tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 30 декабря 2019 г.

Ранее полиция Берлина сообщила о предотвращении возможного теракта на рождественском рынке, писал NEWS.ru. Три года назад на этой же площади Брайтштайдплац тунисец Анис Амри уже устраивал теракт с использованием грузовика.