Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Неизвестный открыл стрельбу в центре немецкой столицы. По предварительной информации, инцидент произошёл в одном из магазинов.

Правоохранительные органы считают, что нападавший пытался ограбить торговую точку, сообщается в Twitter городской полиции. Сейчас силовики работают в районе Фридрихштрассе, где прозвучали выстрелы.

Ранее полиция Берлина сообщила о предотвращении возможного теракта на рождественском рынке, писал NEWS.ru. Три года назад на этой же площади Брайтштайдплац тунисец Анис Амри уже устраивал теракт с использованием грузовика.

 

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