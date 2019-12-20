https://static.news.ru/photo/f77fcd44-243e-11ea-a638-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gregor Fischer/dpa/Global Look Press

Полиция Берлина сообщила о предотвращении возможного теракта на рождественском рынке. Три года назад на этой же площади Брайтштайдплац тунисец Анис Амри уже устраивал теракт с использованием грузовика.

Полицейские в штатском заметили на рынке двух подозрительных мужчин. Во время проверки их личностей выяснилось, что один имел контакты с запрещённой организацией ИГ (запрещена в РФ). На другого в США был выдан ордер на арест, сообщает Die Welt.

Мужчин задержали, они оказались сирийцами. Сейчас полицейские проверяют, что за подозрительный предмет задержанные могли оставить на рынке. Речь может идти о самодельном взрывном устройстве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что полиция Берлина приняла решение об эвакуации посетителей рождественского рынка. Причиной стал подозрительный предмет.