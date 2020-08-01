Силовики возбудили дело о краже цветов из «Аптекарского огорода»

https://static.news.ru/photo/d9413f3a-d40f-11ea-b0aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru

Луковицы лилий и куст хосты пропали в Ботаническом саду МГУ («Аптекарский огород»). Сотрудники правоохранительных органов возбудили дело о краже.

Цена похищенных растений достигает 50 тысяч рублей, предаёт РЕН ТВ. В администрации ботанического сада считают, что преступники совершили кражу 23 июля.

24 июля «Коммерсант» сообщал , что «Аптекарский огород» столкнулся с масштабным всплеском числа краж. Люди унесли не только лилии с человеческий рост, но и табличку с предупреждением о пираньях в озере.

Очевидно, посетители были со специальным садовым каким-то инструментом, потому что так просто выдернуть лилии невозможно, у них крупные луковицы и на большой глубине, — рассказал директор сада Алексей Ретеюм.

Он отметил, что камеры видеонаблюдения поставить не получится, так как люди приходят в сад отдохнуть, выйти за поле зрения камер и «поцеловаться на какой-нибудь скамеечке».

У нас были гипотезы, что это могли быть какие-нибудь ночные воры, но, увы, нет, очевидно, это были посетители, потому что утром растения были на месте, а вечером того же дня садовники заметили пропажу, — подчеркнул он.

За последние 10 лет это — первая масштабная кража в «Аптекарском огороде». Общество цветоводов Москвы уже пообещало передать редкие растения в коллекцию ботанического сада.

Мы в полном шоке и недоумении — подобного масштаба краж не наблюдалось несколько десятков лет. Из уникального Городского сада для пчёл варварски украдены очень дорогие луковицы лилий — негодяи выкопали все луковицы и засунули оторванные цветоносы обратно в землю, — передаёт слова Ретеюма KP.RU.

Ранее NEWS.ru писал о фредкларкеаре — самой чёрной орхидее в мире, которая расцвела в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород».