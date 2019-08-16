Лайнер авиакомпании UTair, направлявшийся из столичного аэропорта Внуково в Уфу, экстренно сел в воздушной гавани отправления. Причиной стало попадание птицы в лобовое стекло самолёта.
Борт не пострадал, сообщили в пресс-службе перевозчика. Посадка прошла успешно, передаёт
В настоящий момент производится замена лайнера, повторный вылет должен состояться в 15:30.
Ранее News.ru писал, что борт авиакомпании Utair, летевший из Тюмени в Минеральные Воды, экстренно сел в аэропорту вылета Рощино. Причиной экстренной посадки стало срабатывание датчика неисправности шасси. В самолёте находились 105 пассажиров и пять членов экипажа, пострадавших нет.