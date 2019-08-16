Несколько десятков человек эвакуированы из угольной шахты «Денисовская» в Нерюнгринском районе Якутии. Она была обесточена из-за пожара на питающей её трансформаторной подстанции.

Об инциденте сообщили в местной Единой диспетчерской службе. Там уточнили, что на поверхность выведены 57 человек. По данным регионального МЧС, эвакуированы 60 человек. Там пояснили, что загорелся расширительный бак подстанции....