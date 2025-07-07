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07 июля 2025 в 14:48

Вылетевший из Внуково в Турцию самолет вынужден вернуться обратно

Mash: самолет рейса Москва — Анталья возвращается во Внуково из-за неисправности

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Самолет Airbus A321-231, вылетевший из московского Внуково в турецкую Анталью, возвращается в столичный аэропорт, сообщил Telegram-канал Mash. По данным канала, причиной стала техническая неисправность на борту воздушного судна.

По информации канала, речь идет о рейсе ТК 3153 авиакомпании Turkish Airlines, который отправился в 13:32 по московскому времени.

Ранее лидер партии и думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в комментарии NEWS.ru призвал правительство РФ компенсировать пассажирам потери после авиаколлапса по всей стране, который произошел из-за угрозы атак БПЛА. Депутат напомнил, что авиакомпании вправе считать отмену или перенос рейсов форс-мажором.

До этого стало известно, что массовые сбои в работе аэропортов России 5–6 июля нанесли авиакомпаниям колоссальный финансовый урон. По оценкам экспертов, суточные убытки перевозчиков могут достигать 20 млрд рублей.

В Ассоциации туроператоров России заявили, что между Москвой и Санкт-Петербургом парализовано авиационное сообщение. Там признали, что задержки и отмены рейсов 5 июля затронули как минимум 75 тысяч граждан.

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