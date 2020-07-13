Самолёт экстренно сядет в Петрозаводске из-за закурившей пассажирки

https://static.news.ru/photo/c8fb1e3a-c540-11ea-8622-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пассажирка самолёта авиакомпании «Победа» дважды закурила на борту. Из-за этого лайнер совершает экстренную посадку в аэропорту Петрозаводска.

Судно летело по маршруту из Мурманска в Москву, рассказали в авиакомпании.

Прямо сейчас самолёт «Победы», летящий из Мурманска в Москву, совершает вынужденную посадку в Петрозаводске из-за дебошира на борту и угрозы безопасности полёта по его вине, — передаёт РИА Новости.

По данным перевозчика, женщина намеренно нарушила правила безопасности. Компания планирует взыскать с неё все вынужденные расходы.

Источник в авиакомпании рассказал журналистам, что командир корабля принял решение об экстренной посадке, так как сработал датчик дыма. Потребовалось убедиться, что не произошло возгорания.

В настоящий момент посадки лайнера ожидают сотрудники полиции, которые применят санкции к нарушительнице.

Ранее NEWS.ru писал об экстренной посадке легкомоторного самолёта Cessna в Татарстане. Судно приземлилось на автодорогу в районе города Бугульма. Пилот принял такое решение из-за отказа двигателя.