Рынок «Фуд Сити» «заминировали» в Москве

https://static.news.ru/photo/a8351b22-b3ea-11ea-a4e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранительные органы получили анонимное сообщение о взрывном устройстве, заложенном на московском оптовом рынке «Фуд Сити».

Торговая точка находится на 22-м километре Калужского шоссе. В настоящий момент к месту ЧП направляются сотрудники экстренных служб, передаёт ТАСС со ссылкой на источник.

Волна «минирований» захлестнула Россию в конце 2019 года. Злоумышленники рассылают угрозы судам, торговым центрам, метрополитену, вокзалам, школам и детским садам. Все подобные сообщения оказались ложными.

По данным ФСБ, «террористы» пользовались пятью зарубежными сервисами для массовой рассылки писем о «взрывных устройствах» в РФ. Роскомнадзор заблокировал к ним доступ.

Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер заявил, что сообщения о минировании самолётов, поступающие в российские экстренные службы, являются частью гибридной войны, которая ведётся против России. Он отметил, что государство не может не реагировать на подобные сообщения, так как некоторые из них могут оказаться настоящими. Силовым структурам приходится оперативно реагировать на действия злоумышленников, писал NEWS.ru.