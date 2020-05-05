Ребёнок с ножом защитил мать от пьяного отца

Житель Ленинградской области в состоянии алкогольного опьянения начал избивать свою жену и угрожать ей. Защитить мать попытался восьмилетний сын, напавший на отца с ножом.
Ребёнок подумал, что маму убивают, и несколько раз ударил нападавшего в спину, сообщили в местном ГУ МВД. В результате мужчина получил повреждения, ему оказана медицинская помощь. В настоящий момент его состояние медики оценивают как удовлетворительное,
На дебошира завели два уголовных дела об угрозе убийством. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину.
Ранее NEWS.ru писал, что суд в Подмосковье арестовал гражданина, который в нетрезвом виде напал с ножом на двух мужчин. Они оказались сотрудниками полиции, но в то время находились не при исполнении своих служебных обязанностей. Конфликт произошёл из-за замечания по поводу собаки.
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