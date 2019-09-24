https://static.news.ru/photo/ecbb6970-dedb-11e9-a592-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мальчик 2009 года рождения попал в аварию во время движения в колонне велосипедистов в Псковской области. В результате ДТП ребёнок погиб.

Его транспорт коснулся колесом велосипеда, двигавшегося впереди, передаёт РИА Новости . В результате малыш не справился с управлением и попал под «Газель».

Руководитель регионального следственного управления СК Петр Крупеня заявил, что ведомство проведёт проверку спортивной школы «Олимпия», колонна которой ехала по трассе, сообщается на сайте комитета.

Ранее News.ru писал, что в Волгоградской области в результате столкновения легкового автомобиля Hyundai Solaris и автобуса погибли три человека. Авария произошла на трассе в Новоаннинском районе.