https://static.news.ru/photo/14c49c3e-41ec-11ea-af7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи приняли решение о госпитализации ребёнка из московского аэропорта Шереметьево. У малыша обнаружили повышенную температуру.

Лайнер с юным пассажиром приземлился примерно в 16:00 по Москве, передаёт РЕН ТВ. Подробности случившегося и диагноз пациента в настоящий момент неизвестны.

Ранее, как писал NEWS.ru, врачи Воронежа доставили в больницу женщину и мужчину, недавно прибывших из Китая. Специалисты подозревают, что у больных может быть коронавирус.

По последним данным, новым типом коронавируса заразились 4547 человек, 106 погибли. Самое большое количество заболевших выявлено в Хубэе — 2,7 тысячи инфицированных, 100 погибших. На втором месте провинция Гуандун — 207 инфицированных. Третье место у провинции Чжэцзян — 173 инфицированных, четвёртое место — Хэнань, где от вируса пострадали 168 человек, один погиб.