Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пограничники на КПП между Белоруссией и Польшей зафиксировали повышенный уровень радиации, исходящий из пустого купе поезда, направляющегося в Москву.

Состав из Берлина должен прибыть на Белорусский вокзал 8 октября в 19:35 мск, передаёт РЕН ТВ. На место направлены специалисты, которые должны проверить информацию.

Как ранее писал News.ru, в Москомархитектуре подтвердили, что часть Юго-Восточной хорды вместе с мостом через Москву-реку пройдёт в районе Москворечье-Сабурово, где захоронены радиоактивные отходы урановых и ториевых руд. При этом в ведомстве подчеркнули, что участки со старыми радиоактивными отходами затронуты не будут.

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