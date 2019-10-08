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Сотрудники МЧС пытаются ликвидировать возгорание на складе хозяйственных товаров в Омске. На месте ЧП работают около 60 человек и 14 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

Пламя охватило площадь в 500 кв. м, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства. По предварительной информации, в повреждённых помещениях находятся в том числе детские игрушки. Погибших и...