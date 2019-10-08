https://static.news.ru/photo/0f553412-e9e9-11e9-8318-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Пограничники на КПП между Белоруссией и Польшей зафиксировали повышенный уровень радиации, исходящий из пустого купе поезда, направляющегося в Москву.
Состав из Берлина должен прибыть на Белорусский вокзал 8 октября в 19:35 мск, передаёт РЕН ТВ. На место направлены специалисты, которые должны проверить информацию.
Как ранее писал News.ru, в Москомархитектуре подтвердили, что часть Юго-Восточной хорды вместе с мостом через Москву-реку пройдёт в районе Москворечье-Сабурово, где захоронены радиоактивные отходы урановых и ториевых руд. При этом в ведомстве подчеркнули, что участки со старыми радиоактивными отходами затронуты не будут.