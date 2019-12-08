Несколько подростков в состоянии алкогольного опьянения испортили автомобиль Renault в Калининграде. Об этом рассказал очевидец в соцсети «ВКонтакте».
Молодые люди разбили заднее стекло машины,
Тут же убежали, только крикнуть успел, тут же в кусты и в сторону стройки, — поделился автор.
Он отметил, что написал заявление в правоохранительные органы, однако не считает, что это может помочь.
Ранее, как писал NEWS.ru, мужчина получил травму лица в ДТП в Удомельском районе Тверской области. Он не справился с управлением автомобиля Audi А4. Транспортное средство протаранило столб и забор.
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