https://static.news.ru/photo/e9b2c51c-19d1-11ea-909a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Francis Dean/www.imago-images.de/Global Look Press

Несколько подростков в состоянии алкогольного опьянения испортили автомобиль Renault в Калининграде. Об этом рассказал очевидец в соцсети «ВКонтакте».

Молодые люди разбили заднее стекло машины, передаёт KP.ru. Инцидент произошёл на улице Аксакова.

Тут же убежали, только крикнуть успел, тут же в кусты и в сторону стройки, — поделился автор.

Он отметил, что написал заявление в правоохранительные органы, однако не считает, что это может помочь.

Ранее, как писал NEWS.ru, мужчина получил травму лица в ДТП в Удомельском районе Тверской области. Он не справился с управлением автомобиля Audi А4. Транспортное средство протаранило столб и забор.