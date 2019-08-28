https://static.news.ru/photo/ef6ab956-c9c7-11e9-8d2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Более 10 человек ворвались в Театр.doc в Москве во время спектакля о каминг-аутах «Выйти из шкафа». Они стали мешать актёрам и сорвали выступление, рассказала режиссёр Анастасия Патлай.

По её словам, обе стороны конфликта обратились в правоохранительные органы, передаёт « Медиазона ». Провокаторы заявили, что в спектакле есть пропаганда гомосексуализма, однако полицейские не обнаружили в зале несовершеннолетних.

Кто-то из провокаторов орал, что в Доке «смеются над Путиным». Удивилась даже полиция: «А что над ним смеяться нельзя»? — поделилась драматург Зарема Заудинова.

После продолжения представления провокаторы начали кричать угрозы из-за закрытой двери, добавила она. Сотрудники заведения снова вызвали полицию.

Ранее News.ru писал, что в Йошкар-Оле перед спектаклем Театра.doc «Для танго двое не нужны» отключили от электроснабжения клуб «Чаплин». В Марий Эл театр сталкивается с проблемами перед показами своих постановок не в первый раз.