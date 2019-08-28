Более 10 человек ворвались в Театр.doc в Москве во время спектакля о каминг-аутах «Выйти из шкафа». Они стали мешать актёрам и сорвали выступление, рассказала режиссёр Анастасия Патлай.
По её словам, обе стороны конфликта обратились в правоохранительные органы, передаёт «
Кто-то из провокаторов орал, что в Доке «смеются над Путиным». Удивилась даже полиция: «А что над ним смеяться нельзя»? — поделилась драматург Зарема Заудинова.
После продолжения представления провокаторы начали кричать угрозы из-за закрытой двери, добавила она. Сотрудники заведения снова вызвали полицию.
Ранее News.ru писал, что в Йошкар-Оле перед спектаклем Театра.doc «Для танго двое не нужны» отключили от электроснабжения клуб «Чаплин». В Марий Эл театр сталкивается с проблемами перед показами своих постановок не в первый раз.