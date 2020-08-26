Пожар произошёл в отеле «Ханой – Москва»

200 человек эвакуировали из здания апарт-отеля «Ханой — Москва». Причиной стало возникновение пожара.
Возгоранию присвоили второй, повышенный ранг сложности,
Сейчас пожар локализован. В строении находится 47 организаций, среди которых гостиница и ресторан.
Как писал NEWS.ru, взрыв на втором этаже жилого дома на улице Кубинка в Москве прогремел утром 26 августа. Предполагается, что его причиной стала неисправность газовой колонки. Вспыхнувшим пожаром были охвачены третий, четвёртый и пятый этажи дома. К настоящему времени он потушен. В результате происшествия пострадали четыре человека.
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