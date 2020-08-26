Пожар произошёл в отеле «Ханой – Москва»

https://static.news.ru/photo/19025fc4-e7ce-11ea-9c2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

200 человек эвакуировали из здания апарт-отеля «Ханой — Москва». Причиной стало возникновение пожара.

Возгоранию присвоили второй, повышенный ранг сложности, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Пламя возникло на втором этаже здания и распространилось по площади в 20 кв. м.

Сейчас пожар локализован. В строении находится 47 организаций, среди которых гостиница и ресторан.

Как писал NEWS.ru, взрыв на втором этаже жилого дома на улице Кубинка в Москве прогремел утром 26 августа. Предполагается, что его причиной стала неисправность газовой колонки. Вспыхнувшим пожаром были охвачены третий, четвёртый и пятый этажи дома. К настоящему времени он потушен. В результате происшествия пострадали четыре человека.