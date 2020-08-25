Взрыв прогремел в Москве на улице Кубинка

СМИ сообщили о взрыве на улице Кубинка в Москве. По некоторым данным, за хлопком последовал пожар. Со слов очевидцев, огнём объяты третий и четвёртый этажи здания.
Как
По данным Mash, взрыв
Ранее, как писал NEWS.ru, крупный пожар возник в складском помещении в городе Балашихе (микрорайон Железнодорожный) в Подмосковье. В местном МЧС рассказали, что огонь возник в мусоре, размещённом на открытой площадке. В результате он распространился на площади в 130 кв. м.
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