Взрыв прогремел в Москве на улице Кубинка

https://static.news.ru/photo/c463e3d6-e76c-11ea-8467-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

СМИ сообщили о взрыве на улице Кубинка в Москве. По некоторым данным, за хлопком последовал пожар. Со слов очевидцев, огнём объяты третий и четвёртый этажи здания.

Как сообщает РЕН ТВ, там могли загореться сразу несколько квартир. На место выехали экстренные службы. О причинах инцидента ничего не сообщается.

По данным Mash, взрыв прогремел в квартире на втором этаже, в результате этого рухнули перекрытия. Жильцы верхних этажей заблокированы в своих квартирах, их сейчас пытаются эвакуировать спасатели. Telegram-канал Baza сообщает об одной пострадавшей, это женщина, она выпрыгнула из окна сразу после взрыва.

Ранее, как писал NEWS.ru, крупный пожар возник в складском помещении в городе Балашихе (микрорайон Железнодорожный) в Подмосковье. В местном МЧС рассказали, что огонь возник в мусоре, размещённом на открытой площадке. В результате он распространился на площади в 130 кв. м.