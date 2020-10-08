Пожар на военной базе под Рязанью локализован

https://static.news.ru/photo/c9bd738a-0975-11eb-bcd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: 41.mchs.gov.ru

Пожарным удалось локализовать возгорание на военной базе в Рязанской области, заявил замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков.

По его словам, пожар локализовали как на технической территории базы, так и за её пределами, передаёт ТАСС.

По результатам проведённой нами работы мы можем с полной уверенностью говорить, что пожар локализован, — подчеркнул он.

Взрывы на территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области начались 7 октября. Предполагается, что их причиной стал пожар — огонь перекинулся на склад боеприпасов с горящей травы.

Согласно предварительным данным, на складе хранилось 75 тысяч тонн артиллерийского вооружения. Самый большой калибр осколочно-фугасных боеприпасов составляет 152 миллиметра.

Ранее NEWS.ru писал, что глава МЧС Евгений Зиничев в ходе видеоконференции 8 октября доложил президенту России Владимиру Путину, что в Рязанской области эвакуации подверглись свыше 2300 жителей из 14 населённых пунктов в радиусе 5–10 км от пожара на территории бывшей воинской части в Скопинском районе.