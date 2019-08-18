Эксперты не нашли превышения предельной концентрации вредных веществ после пожара на мазутном озере в Самаре, сообщили в региональном МЧС.
Замеры воздуха в городе сделали сотрудники лаборатории, передаёт
Ранее News.ru писал, что крупный пожар на мазутном озере вспыхнул в Самаре. Инцидент произошёл возле садоводческого товарищества «Авиатор». Сотрудники МЧС сумели ликвидировать возгорание. Общая площадь пожара составила 400 кв. м. Пострадавших в результате инцидента нет. К тушению были привлечены 28 человек личного состава и 11 единиц техники.