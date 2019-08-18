Фото: vk.com/typical_samara

Сильный пожар произошёл в Центральном районе Новосибирска. Там загорелся ресторан Puppen Haus, на месте работают сотрудники МЧС.

Сообщение о пожаре в ресторане на улице Чаплыгина поступило в 19:38 по местному времени (15:37 мск). До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек. По предварительной информации, пострадавших нет,...