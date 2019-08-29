https://static.news.ru/photo/cd2de104-ca73-11e9-92e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Роспотребнадзор выявил у одной из поваров детского сада № 11 в Санкт-Петербурге туберкулёз.

Информация о закрытии учреждения на карантин появилась ещё 28 августа, передаёт « Фонтанка ». Однако в ведомстве опровергло эти данные, сообщив, что детсад продолжит работу.

В настоящий момент всех детей, посещавших учреждение в летний период, врачи проверяют на реакцию манту. 2 сентября анализ возьмут у всех остальных ребят. Кроме того, на флюорографию отправлены все сотрудники организации.

Ранее News.ru писал, что Чукотский автономный округ и Республика Тыва остаются лидерами по числу заболеваний туберкулёзом и по количеству смертей от него. Вместе с тем в целом по России это заболевание фиксируют всё реже.