Детскую площадку снесли во дворе петербургского Пушкина, которую жители установили на собственные средства. В районной администрации сообщили, что не причастны к инциденту.
Местные жители долгое время просили администрацию Пушкинского района благоустроить площадку во дворе дома № 7 на улице Архитектора Данини. Но чиновники не реагировали, и граждане благоустроили территорию за собственные деньги, пишет издание
Утром 8 октября жители обнаружили, что детский городок и качели снесли. Люди предположили, что это произошло из-за того, что площадка не была согласована с властями города.
Позже в администрации Пушкинского района заверили, что не причастны к случившемуся, поскольку предписание на снос площадки выдал Комитет по контролю за имуществом администрации Петербурга.
В комитете, в свою очередь, сообщили, что ничего не знают о случившемся. До настоящего времени остаётся неясным, кто причастен к демонтажу и исчезновению детской площадки.
Как писал News.ru, в сентябре две местные жительницы из Волосовского района Ленинградской области распилили качели на детской площадке. Свой поступок они оправдали сильным шумом.
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