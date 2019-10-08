https://static.news.ru/photo/459aa72c-e9fe-11e9-9339-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пушкин.ру Пушкинский район/vk.com

Детскую площадку снесли во дворе петербургского Пушкина, которую жители установили на собственные средства. В районной администрации сообщили, что не причастны к инциденту.

Местные жители долгое время просили администрацию Пушкинского района благоустроить площадку во дворе дома № 7 на улице Архитектора Данини. Но чиновники не реагировали, и граждане благоустроили территорию за собственные деньги, пишет издание Peterburg2 .

Утром 8 октября жители обнаружили, что детский городок и качели снесли. Люди предположили, что это произошло из-за того, что площадка не была согласована с властями города.

Позже в администрации Пушкинского района заверили, что не причастны к случившемуся, поскольку предписание на снос площадки выдал Комитет по контролю за имуществом администрации Петербурга.

В комитете, в свою очередь, сообщили, что ничего не знают о случившемся. До настоящего времени остаётся неясным, кто причастен к демонтажу и исчезновению детской площадки.

Как писал News.ru, в сентябре две местные жительницы из Волосовского района Ленинградской области распилили качели на детской площадке. Свой поступок они оправдали сильным шумом.