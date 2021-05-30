Писателя Пелевина обокрали после победы в литературном конкурсе

Неизвестный мужчина обокрал писателя Александра Пелевина, когда тот праздновал победу в литературном конкурсе «Национальный бестселлер» в Санкт-Петербурге. Об этом литератор рассказал журналистам «Фонтанки».
Писатель с друзьями после торжественной церемонии в Доме актёра
Неизвестный мужчина начал восторгаться писателем и его костюмом, а потом крепко обнял его и поднял над землёй. После этого преступник быстро скрылся в автомобиле.
Карманник забрал у Пелевина смартфон Xiaomi и кошелёк. Писатель заблокировал банковские карты и отправился писать заявление о преступлении в правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что 29 мая Александр Пелевин с романом «Покров-17» стал победителем литературной премии «Национальный бестселлер» 2021 года. Главный герой книги — журналист Андрей Тихонов — по заданию редакции приезжает в одноимённый закрытый город
До сих пор у писателя не было ни одной серьёзной премии, несмотря на признание читателей.