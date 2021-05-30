Писателя Пелевина обокрали после победы в литературном конкурсе

https://static.news.ru/photo/eaad459c-c13b-11eb-959d-96000091f725_660.jpg Александр Пелевин Фото: comrade_pelevin/instagram.com

Неизвестный мужчина обокрал писателя Александра Пелевина, когда тот праздновал победу в литературном конкурсе «Национальный бестселлер» в Санкт-Петербурге. Об этом литератор рассказал журналистам «Фонтанки».

Писатель с друзьями после торжественной церемонии в Доме актёра пошёл отмечать победу в бар в доме № 26 по улице Некрасова. Примерно в 03:00 30 мая мужчина стоял на улице возле такси и прощался с друзьями. В этот момент к нему подошёл прохожий.

Неизвестный мужчина начал восторгаться писателем и его костюмом, а потом крепко обнял его и поднял над землёй. После этого преступник быстро скрылся в автомобиле.

Карманник забрал у Пелевина смартфон Xiaomi и кошелёк. Писатель заблокировал банковские карты и отправился писать заявление о преступлении в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что 29 мая Александр Пелевин с романом «Покров-17» стал победителем литературной премии «Национальный бестселлер» 2021 года. Главный герой книги — журналист Андрей Тихонов — по заданию редакции приезжает в одноимённый закрытый город

До сих пор у писателя не было ни одной серьёзной премии, несмотря на признание читателей.