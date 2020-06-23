Отец блогера Тропицель обвинил в смерти дочери её возлюбленного

https://static.news.ru/photo/2665ce7c-b550-11ea-9990-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Тропицель Фото: nastyatropi/instagram.com

Отец блогера Анастасии Тропицель, погибшей в результате аварии на Бали, обвинил в смерти дочери её возлюбленного — мотоинструктора Виктора Майдановича.

По словам потерявшего ребёнка мужчины, бойфренд Анастасии был участником многих скандалов. Молодого человека даже арестовывали. Отец Тропицель рассказал, что Майданович участвовал в интим-тренингах, которые проводили скандально известные Алекс Лесли и Настя Рыбка. Также он обвинил возлюбленного покойной дочери в прохождении «курса разводил».

Мужчина не может понять, как можно было «всучить» мотоцикл Анастасии, которая не могла управлять транспортным средством. Отец девушки в связи с произошедшим назвал Майдановича «тварью» и «трусом». На видеозаписях, подчеркнул родитель, Виктор о чём-то «блеет», однако по-прежнему он не принёс извинений семье погибшей.

Я не смог уберечь дочь от этого негодяя, — сокрушается мужчина.

Также папа Тропицель рассказал, что бойфренд разбившейся девушки постоянно пытается присвоить себе её деньги.

Человек пытается ежедневно, постоянно, каждые 15 минут. То, что он говорит, что он переживает, что у него крыша едет, — это всё неправда. Он монотонно работает, делает ужасные вещи, — написал убитый горем родитель в блоге, посвящённом памяти Анастасии.

18-летняя Настя позиционировала себя как блогера, который вдохновляет делать то, что нельзя. Она стала популярна несколько лет назад, когда училась в школе. В 2013 году девушка начала снимать ролики для YouTube и рассказывать о путешествиях.

Как рассказали очевидцы, трагедия произошла на Бали на Сансет-роуд в районе Кута. Девушка и её друг ехали на мотоциклах. В определённый момент транспортные средства молодых людей столкнулись и мотоцикл блогера врезался в бордюр.

Информацию о смерти подтвердил отец девушки. Под последними её постами в социальной сети мужчина написал, что случилось горе и его дочь погибла. Позднее об этом рассказали мать и сестра блогера.

Как ранее передавал NEWS.ru, за день до гибели Анастасия поругалась с отцом, о чём сообщила в своём Telegram-канале. Девушка пожаловалась, что не получает поддержки от родителей.