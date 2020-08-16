Неизвестные сообщили о бомбах в самолётах в Шереметьево

https://static.news.ru/photo/27db9d9a-dfd0-11ea-b740-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники экстренных служб получили анонимное сообщение о взрывных устройствах, которые находятся в пяти самолётах в аэропорту Шереметьево.

По словам источника ТАСС, лайнеры находятся на стоянке в воздушной гавани, их проверяют кинологи. Транспортный хаб работает в штатном режиме.

В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о «минировании» пяти самолетов на стоянке, — рассказал информатор журналистов.

Как писал NEWS.ru, «телефонные террористы» активизировались в России в последние месяцы. В конце июня они «минировали» здания судов в Москве, торговые центры и жилые дома в Подмосковье.