Неизвестные сообщили о бомбах в самолётах в Шереметьево

Сотрудники экстренных служб получили анонимное сообщение о взрывных устройствах, которые находятся в пяти самолётах в аэропорту Шереметьево.
По словам источника ТАСС, лайнеры
В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о «минировании» пяти самолетов на стоянке, — рассказал информатор журналистов.
Как писал NEWS.ru, «телефонные террористы» активизировались в России в последние месяцы. В конце июня они «минировали» здания судов в Москве, торговые центры и жилые дома в Подмосковье.
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