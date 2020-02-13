Сотрудник государственного бюджетного учреждения «Жилищник» в состоянии алкогольного опьянения решил выразить начальнику неудовлетворённость уровнем заработной платы. Когда руководитель попросил подчинённого покинуть кабинет, тот бросил в босса гранату.
В результате произошёл взрыв,
Инцидент произошёл 12 февраля.
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов эвакуировали жильцов трёхэтажного дома в городе Тутаеве Ярославской области. Причиной стал муляж гранаты. Житель многоэтажки угрожал соседям предметом, который выглядел как настоящий боеприпас.
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