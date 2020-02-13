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Работница такси подралась с пассажиркой в Чебоксарах. Водителю не понравилось замечание клиентки.

Женщина выразила недовольство опозданием автомобиля и пообещала оставить плохой отзыв, чем разозлила шофёра. В результате сотрудница транспортной службы выбросила вещи заказчицы на улицу, передаёт «ProГород». Таксистка вскочила со своего места,...