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Сотрудник государственного бюджетного учреждения «Жилищник» в состоянии алкогольного опьянения решил выразить начальнику неудовлетворённость уровнем заработной платы. Когда руководитель попросил подчинённого покинуть кабинет, тот бросил в босса гранату.

В результате произошёл взрыв, передаёт РЕН ТВ. Начальник получил травмы: осколок повредил ему ногу.

Инцидент произошёл 12 февраля.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов эвакуировали жильцов трёхэтажного дома в городе Тутаеве Ярославской области. Причиной стал муляж гранаты. Житель многоэтажки угрожал соседям предметом, который выглядел как настоящий боеприпас.

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