https://static.news.ru/photo/1aec21c8-429a-11ea-9125-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Члены националистического движения SERB напали на журналиста во время церемонии прощания с протоиереем Всеволодом Чаплиным в храме Феодора Студита в Москве. Радикалы попытались отобрать камеру у сотрудника СМИ.

Пострадавшему удалось отбиться от нападения семи человек, передаёт URA.RU. Инцидент произошёл после погружения гроба в катафалк. Журналист находился рядом с автомобилем.

Похороны Чаплина пройдут 29 января на Троекуровском кладбище.

Как писал NEWS.ru, ранее журналист Александр Невзоров заявил, что протоиерей Всеволод Чаплин вёл двойную жизнь. По его словам, священник писал фантастику под псевдонимом Аарон Шмайер. Его книги были удостоены нескольких литературных премий.

Протоиерей умер на 52-м году жизни. Прихожане рассказали, что священнослужитель сидел на лавочке у храма, когда ему неожиданно стало плохо, и больше не пришёл в сознание.