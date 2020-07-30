Мужчины попали под поезд у станции МЦД

https://static.news.ru/photo/94616502-d29d-11ea-a644-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поезд сбил двоих мужчин в районе станции МЦД Новопролетарская в Москве. В результате ЧП один из них погиб.

Ещё один получил повреждения, передаёт РИА Новости. Инцидент произошёл на Карачаровской эстакаде, рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД по ЦФО.

В настоящий момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают обстоятельства случившегося.

Как писал NEWS.ru, ранее движение поездов Московского метрополитена от станции «Комсомольская» до станции «Парк культуры» Сокольнической линии пришлось приостановить из-за человека на путях. В обратном направлении поезда двигались с увеличенным интервалом.