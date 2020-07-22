В Москве приостановили движение на красной ветке метро

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Пресс-служба СК РФ сообщила о том, что следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс исполняющего обязанности замглавы Республики Хакасия Сергея Новикова. Он предстанет перед судом.

Уголовное дело направлено для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, — цитирует сообщение РИА Новости. По словам представителей ведомства, на данный...