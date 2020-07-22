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В Москве приостановили движение на красной ветке метро

21:28, 22 июля 2020 172
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Движение поездов Московского метрополитена от станции «Комсомольская» до станции «Парк культуры» пришлось приостановить из-за человека на путях.

Об этом написала пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram.

На Сокольнической линии (1) нет движения поездов от «Комсомольской» до «Парка культуры» из-за пассажира на пути, — сказано в сообщении.

В нём сказано также, что в обратном направлении поезда ходят с увеличенным интервалом.

Как писал NEWS.ru движение на юго-западе Москвы ограничат из-за красной ветки метро до 20 августа.

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