https://static.news.ru/photo/d12ee05c-2bc9-11ea-aa9a-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Гринч — похититель Рождества» Фото: Universal Pictures

Неизвестный попытался ограбить отделение банка на востоке Москвы 31 декабря. Мужчина угрожал кассирам пистолетом, рассказали в местном ГУ МВД.

Преступник скрыл лицо медицинской маской, передаёт ТАСС. По предварительным данным, ему не удалось ничего похитить — он скрылся без денег.

Инцидент произошёл в доме 77 по улице Первомайской. В настоящий момент полицейские ищут правонарушителя.

Ранее NEWS.ru писал, что мужчина с предметом, похожим на пистолет, ограбил столичный салон связи. Его добычей стало свыше 730 тысяч рублей. По данным ГУ МВД по городу, инцидент произошёл вечером 22 октября в одном из торговых центров, расположенных на северо-востоке. Неизвестный с прикрытым шарфом лицом начал угрожать продавцу, после чего похитил деньги, которые хранились в подсобном помещении.