Неизвестный попытался ограбить отделение банка на востоке Москвы 31 декабря. Мужчина угрожал кассирам пистолетом, рассказали в местном ГУ МВД.
Преступник скрыл лицо медицинской маской,
Инцидент произошёл в доме 77 по улице Первомайской. В настоящий момент полицейские ищут правонарушителя.
Ранее NEWS.ru писал, что мужчина с предметом, похожим на пистолет, ограбил столичный салон связи. Его добычей стало свыше 730 тысяч рублей. По данным ГУ МВД по городу, инцидент произошёл вечером 22 октября в одном из торговых центров, расположенных на северо-востоке. Неизвестный с прикрытым шарфом лицом начал угрожать продавцу, после чего похитил деньги, которые хранились в подсобном помещении.
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