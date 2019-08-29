https://static.news.ru/photo/15b65274-ca5d-11e9-ba37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Новорождённого ребёнка, раньше срока родившегося у жительницы Челябинска во время отдыха в Турции, пока нельзя перевозить в Россию. Об этом заявила представитель регионального Минздрава Людмила Подлубная.

Получили официальный ответ от консульства и выписку из медицинской организации о состоянии ребёнка с переводом на русский язык. По информации клиники, ребёнок сейчас нетранспортабельный. Его транспортировка будет возможна только после стабилизации состояния, — цитирует Подлубную РИА Новости .

Профильное ведомство Челябинской области связалось с федеральным Минздравом и всероссийским центром медицины катастроф «Защита». По словам Подлубной, как только клиника даст добро на эвакуацию, младенец сразу будет доставлен в Россию.

Младенец появился на свет на 30-й неделе беременности. Его масса составила 1,2 кг. В страховку мамы на время пребывания в Турции не входило оказание акушерской помощи, поэтому расходы пребывания ребёнка в клинике ложатся на семью.

Жительнице Челябинской области, у которой начались роды во время отдыха в Турции, сделали кесарево сечение в местной больнице. По данным челябинского издания 74.ru , пребывание ребёнка в турецкой клинике стоит около 30 тысяч рублей в день.

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