https://static.news.ru/photo/35ab9ba0-be98-11e9-82b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Площадь лесных пожаров в России за сутки сократилась более чем на 10 тысяч га, общая площадь стихии в стране составляет более 250 тысяч га. Об этом говорится в пресс-релизе министерства природных ресурсов и экологии, поступившем в редакцию News.ru.

За прошедшие сутки площадь пожаров, по которым проводится активное тушение, сократилась более чем на 10 тысяч га. Ликвидировано 53 лесных пожара общей площадью 61,2 тысячи га, в том числе три лесных пожара на землях особо охраняемых природных территорий на площади 55 га. На удалённых, труднодоступных территориях было ликвидировано 20 пожаров на площади 100,5 тысячи га, — уверяют в Минприроды.

Со ссылкой на данные Росгидромета министерство проинформировало, что за пять дней количество населённых пунктов, где от горящих лесов фиксируется задымлённость, уменьшилось на 25 поселений.

На 13 августа задымлённость отмечалась в двух населённых пунктах Эвенкийского района Красноярского края и девяти населённых пунктах Иркутской области. Несмотря на сокращающееся количество пожаров в результате незначительных осадков и активных работ по тушению, западные районы Республики Саха (Якутия) продолжают оставаться в зоне распространения дымовых шлейфов, — добавили в Минприроды.

В настоящее время работы по тушению 173 пожаров ведутся на площади 256,8 тысячи га, в том числе в Красноярском крае — на 132,6 тысячи га, в Иркутской области — на 112,5 тысячи га, в Якутии — на 1,3 тысячи га, в Бурятии — на 2,1 тысячи га.

На труднодоступных и удалённых землях лесного фонда находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом 295 лесных пожаров, — говорится в пресс-релизе.

В тушении стихии задействовано свыше 3500 человек, 389 единиц техники, 25 летательных аппаратов. Авиамониторинг ситуации ведут 40 воздушных судов.

Как писал News.ru, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что одной из причин возникновения масштабных лесных пожаров в стране могли стать умышленные поджоги. Также он заявил, что Владимир Путин ежедневно получает сводки по ситуации с горящей тайгой в Сибири.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Рослесхозу, МЧС и Минобороны средств на тушение пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Всего из резервного фонда ведомства получат около 6 млрд рублей.