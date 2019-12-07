https://static.news.ru/photo/2d5972b6-1928-11ea-9009-fa163e074e61_660.jpg Владимир Панов Фото: facebook.com/deputat.panov

Погибшей в ДТП, произошедшем в центре Нижнего Новгорода, оказалась мамой одной из девятиклассниц, сопровождаемых в театр. Информацию об этом распространил мэр города Владимир Панов.

В результате ДТП погибла мама одной из учениц автозаводской школы № 37, которая сопровождала ребят из 9 "А" класса на спектакль в ТЮЗ, — написал Панов в Facebook .

Градоначальник принёс соболезнования родным и близким погибшей.

По его словам, ранения получили «девять детей и две сопровождавшие детей учительницы», которые в настоящее время находятся в больнице.

Двух мальчиков оперируют, но жизни ребят и учителей ничего не угрожает, — добавил Панов.

Как писал News.ru, ДТП произошло вечером 7 декабря в центре Нижнего Новгорода. Травмы получили 13 человек, в их числе оказались 11 детей, а сопровождавшая их в театр женщина погибла. Следствие завело уголовное дело.

Владелец машины, спровоцировавший ДТП, ранее лишался водительских прав за управление автомобилем в пьяном виде. На этот раз он отказался проходить медицинскую экспертизу.