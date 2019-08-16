https://static.news.ru/photo/4fc94986-c0f7-11e9-9a9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Елена Афонина/ТАСС

Машинист детского паровоза из Саратова рассказал подробности инцидента с ребёнком, который угодил под колёса аттракциона. По его словам, родители отказались сопровождать своего сына.

Как пояснил оператор, аттракцион позволяет родителям бесплатно сопровождать детей, но семейная пара вместо этого предпочла распивать алкоголь, передаёт телеканал РЕН ТВ .

Также мужчина сообщил, что как только ему сообщили о выпавшем из вагона ребёнке, он остановил движение состава.

Как писал News.ru, 16 августа СК начал проверку в связи с травмированием ребёнка на аттракционе «Паровозик» в Саратове.