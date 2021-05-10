Директора по связям с общественностью «Спартака» Фетисова избили в Москве

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Лавина сошла на пятерых туристов в Бурятии на перевале Горелова недалеко от отсёлка Монды. Об этом рассказали в местном главке МЧС, передаёт РИА Новости.

В данном районе на маршруте находится незарегистрированная туристская группа в количестве пяти человек, — сообщили в ведомстве. Там рассказали, что на место происшествия выехали сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Группировку...