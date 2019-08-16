https://static.news.ru/photo/d5c86d10-c01a-11e9-bc2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: yakutia.info

Несколько десятков человек эвакуированы из угольной шахты «Денисовская» в Нерюнгринском районе Якутии. Она была обесточена из-за пожара на питающей её трансформаторной подстанции.

Об инциденте сообщили в местной Единой диспетчерской службе. Там уточнили, что на поверхность выведены 57 человек.

По данным регионального МЧС, эвакуированы 60 человек. Там пояснили, что загорелся расширительный бак подстанции.

На ликвидацию аварии там отвели чуть больше двух часов.

Ранее, как писал News.ru, в Оймяконском районе Якутии один горняк погиб в результате обрушения на шахте «Сарылах». В момент обрушения породы на месте ЧП находились 16 человек, 15 из них смогли выбраться самостоятельно.