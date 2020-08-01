Пять машин столкнулись на МКАД

Авария с участием пяти автомобилей произошла на 18-м км МКАД. ДТП произошло в левом и среднем рядах дороги.
В результате ЧП движение по внешней стороне трассы усложнилось,
На несколько минут сотрудники ДПС полностью перекрывали движение. Это позволило переместить пострадавшие машины.
В результате движение на этом участке было полностью восстановлено.
Ранее в Москве в ДТП попала «Волга» с двумя школьницами 15 и 16 лет. Они пытались скрыться от сотрудников ГИБДД. Девочек подвозил мужчина. В ходе поездки он остановил автомобиль на Динамовской улице и вышел из него. В этот момент одна из пассажирок села за руль, заблокировала двери и угнала машину. Школьницы были в нетрезвом состоянии, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен