Пять машин столкнулись на МКАД

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Пресс-служба МВД по Севастополю сообщила подробности аварии в городе. Водитель автомобиля Mercedes, который столкнулся с впереди идущим автобусом, был в состоянии алкогольного опьянения.

Силовики составили на шофёра протокол, передаёт ТАСС. Материалы дела направят в суд для лишения нарушителя водительских прав. По данным Life, мужчина не соблюдал дистанцию, что и привело к аварии. В...