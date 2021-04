Трибуна рухнула на религиозном празднике в Израиле: 38 жертв, 50 пострадали

Видео и фото с места происшествия опубликовали в соцсетях. На одном из снимков видны мешки, в которые, предположительно, убрали трупы погибших.

Как сообщило издание Jerusalem Post, ЧП произошло во время праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон на севере Израиля. На месте сейчас развёрнут полевой госпиталь. Так много людей там было потому, что в прошлом году праздник отменили из-за коронавирусных ограничений. В этом году люди решили наверстать упущенное.