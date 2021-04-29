Трибуна рухнула на религиозном празднике в Израиле: 38 жертв, 50 пострадали

Как сообщило издание Jerusalem Post, ЧП произошло во время праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон на севере Израиля. На месте сейчас развёрнут полевой госпиталь. Так много людей там было потому, что в прошлом году праздник отменили из-за коронавирусных ограничений. В этом году люди решили наверстать упущенное.
Tragedy in Meron: MDA is fighting for the lives of dozens wounded, and will not give up until the last victim is evacuated.
38 are in critical condition and still in the field 6 in critical condition who were evacuated 18 injured severely 2 moderately 39 lightly pic.twitter.com/xUWStFYqQh
Израильская полиция перекрыла движение вокруг стадиона, на котором произошла трагедия, и начала эвакуацию посетителей. Армия обороны страны направила военных из спасательной бригады и вертолёты ВВС для оказания помощи.
Медики оказывают медицинскую помощь 50 раненым, из которых около 20 находятся в критическом состоянии. Шесть вертолётов были отправлены на место происшествия для эвакуации раненых в дополнение к машинам скорой помощи, — сказано в сообщении медицинской службы «Маген Давид Адом».
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху уже отреагировал на ЧП. Он дал указание усилить спасательные силы и добавил, что жители страны молятся за выздоровление раненых.