Трибуна рухнула на религиозном празднике в Израиле: 38 жертв, 50 пострадали

https://static.news.ru/photo/43dc39da-a949-11eb-b1bc-96000091f725_660.jpg Фото: Magen David Adom, ÎLKHA / twitter

38 человек погибли и более 50 пострадали в результате обрушения трибуны и давки на религиозном празднике в Израиле.

Видео и фото с места происшествия опубликовали в соцсетях. На одном из снимков видны мешки, в которые, предположительно, убрали трупы погибших.

Как сообщило издание Jerusalem Post, ЧП произошло во время праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон на севере Израиля. На месте сейчас развёрнут полевой госпиталь. Так много людей там было потому, что в прошлом году праздник отменили из-за коронавирусных ограничений. В этом году люди решили наверстать упущенное.

Tragedy in Meron: MDA is fighting for the lives of dozens wounded, and will not give up until the last victim is evacuated.



38 are in critical condition and still in the field

6 in critical condition who were evacuated

18 injured severely

2 moderately

39 lightly pic.twitter.com/xUWStFYqQh — Magen David Adom (@Mdais) April 30, 2021

В районе празднования настоящий хаос. Более 100 тысяч человек находились в этом районе. Это крупнейший массовый праздник с начала пандемии коронавируса.

Израильская полиция перекрыла движение вокруг стадиона, на котором произошла трагедия, и начала эвакуацию посетителей. Армия обороны страны направила военных из спасательной бригады и вертолёты ВВС для оказания помощи.

28 pessoas foram esmagadas atÃ© a morte e dezenas ficaram feridas durante um evento em Israel. Pelo menos 100 mil pessoas estavam comemorando o feriado Lag B'Omer no Monte Meron, nesta quinta-feira(29), o maior encontro pÃºblico em Israel desde o inÃ­cio da pandemia COVID-19. pic.twitter.com/ARWZbL3yAG — Gazeta Brasil (@SigaGazetaBR) April 30, 2021

Медики оказывают медицинскую помощь 50 раненым, из которых около 20 находятся в критическом состоянии. Шесть вертолётов были отправлены на место происшествия для эвакуации раненых в дополнение к машинам скорой помощи, — сказано в сообщении медицинской службы «Маген Давид Адом».

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху уже отреагировал на ЧП. Он дал указание усилить спасательные силы и добавил, что жители страны молятся за выздоровление раненых.