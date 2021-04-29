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ЧП

Трибуна рухнула на религиозном празднике в Израиле: 38 жертв, 50 пострадали

03:14, 30 апреля 2021
Фото: Magen David Adom, ÎLKHA / twitter

38 человек погибли и более 50 пострадали в результате обрушения трибуны и давки на религиозном празднике в Израиле.

Видео и фото с места происшествия опубликовали в соцсетях. На одном из снимков видны мешки, в которые, предположительно, убрали трупы погибших.

Как сообщило издание Jerusalem Post, ЧП произошло во время праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон на севере Израиля. На месте сейчас развёрнут полевой госпиталь. Так много людей там было потому, что в прошлом году праздник отменили из-за коронавирусных ограничений. В этом году люди решили наверстать упущенное.

В районе празднования настоящий хаос. Более 100 тысяч человек находились в этом районе. Это крупнейший массовый праздник с начала пандемии коронавируса.

Израильская полиция перекрыла движение вокруг стадиона, на котором произошла трагедия, и начала эвакуацию посетителей. Армия обороны страны направила военных из спасательной бригады и вертолёты ВВС для оказания помощи.

Медики оказывают медицинскую помощь 50 раненым, из которых около 20 находятся в критическом состоянии. Шесть вертолётов были отправлены на место происшествия для эвакуации раненых в дополнение к машинам скорой помощи, — сказано в сообщении медицинской службы «Маген Давид Адом».

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху уже отреагировал на ЧП. Он дал указание усилить спасательные силы и добавил, что жители страны молятся за выздоровление раненых.

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