Благодаря так называемому совершенствованию пенсионной системы бюджет России смог сэкономить 21,5 млрд рублей. Об этом NEWS.ru рассказали в Национальном рейтинговом агентстве (НРА). Причём, как выяснилось, эффект от изменения в пенсионном законодательстве был получен на год раньше, чем это ожидали экономисты.

Расчёты были построены на средней величине пенсии (порядка 15,5 тыс. рублей в месяц) и индексации, а также среднего периода невыхода на пенсию (3,5 месяца), пояснили в НРА.

Как стало известно, за 9 месяцев прошлого года численность получателей страховой пенсии по старости сократилась на 401,3 тысячи человек (1,1%).

По подсчётам экспертов агентства, в 2020 году эффект для национального бюджета может вырасти до 48 млрд рублей. Вырученные деньги будут перераспределены на индексацию выплат тем, кто уже вышел на пенсию.

Президент Владимир Путин в октябре 2018 года подписал закон о совершенствовании пенсионной системы. Согласно ему, с 2019 года начнётся поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет — до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Кроме того, в законе учитываются меры по защите лиц предпенсионного возраста.

Изначально правительственный законопроект предусматривал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента. В итоге закон предусматривает повышение для всех на пять лет.

Маленькие деньги

Закономерно, что бюджет смог сэкономить эти средства, но если сравнивать данную сумму в целом с существующим дефицитом Пенсионного фонда, то это совсем незначительная сумма, считает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Да, она может быть направлена на индексацию пенсий неработающим пенсионерам или отдельным категориям, но никак не решит проблему дефицита Пенсионного фонда, поскольку всё время принимаются новые программы выплат из него: индексация пенсий, материнский капитал. И эти сэкономленные суммы не смогут серьёзно решить проблему дефицита Пенсионного фонда, и размер трансфертов из бюджета будет просто меньше на эту сумму. Людмила Иванова-Швец доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Плеханова доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Плеханова

Но в то же время, говорит она, нет данных о том, сколько бюджет потратил, например, на выплату пособий предпенсионерам, которым вместо пенсии выплачивали пособие по безработице, оплату больничных листов. Деньги на эти выплаты идут из других источников, но основной упор делают только на снижение дефицита Пенсионного фонда, отметила эксперт.

Когда государство должно платить гражданам меньше, это всегда экономия для казны. Людям приходится работать ещё несколько лет, если нет пенсии по выслуге, как у социальных работников, работников образования, силовых структур, медицины и т. д. Так называемая экономия и будет ежегодно расти, поскольку меньше людей будет выходить на пенсию и содержаться государством. Алексей Кричевский эксперт Академии управления финансами и инвестициями эксперт Академии управления финансами и инвестициями

Поэтому фраза про «экономить» в данном контексте звучит слишком кощунственно, подчёркивает он.

Кричевский находит, что говорить об экономии бюджета при упоминании проекта, который привёл в бешенство почти всё население государства, «весьма странно». Он полагает, что пенсионные реформы в России становятся образцом непрофессионализма и подгонки статистики до приемлемых уровней.

Есть мнение, что одним из факторов принятия реформы было сокращение числа пенсионеров к 2028 году на 1,5 млн человек, что в какой-то степени соответствует проекту «Демография». Проблема в том, что и населения больше не будет, и заходить стоило с другой стороны — не со стороны людей, своё отработавших, а через молодое поколение, — сказал эксперт.

Аналитик отмечает и ещё один момент, когда «правительство РФ потратило на 1 трлн рублей меньше заложенного в бюджете». Экономия нескольких десятков миллиардов рублей на том, что люди не могут выйти на заслуженный отдых, это, в целом, интересно, но как будут распоряжаться этой сэкономленной суммой — вопрос уже к кабинету Мишустина, замечает он.

Кричевский верит, что с этим новый состав правительства справится лучше предшественников.

Как ранее уже высказывалась аудитор Счётной палаты Светлана Орлова, сейчас помимо несбалансированности пенсионной системы необходимо решить ещё ряд проблем. В частности — завершить оценку эффективности льгот по уплате страховых взносов, преобразовать систему досрочных пенсий для граждан, которые работают в особых условиях. Остаётся открытым и вопрос с накопительной частью пенсии.